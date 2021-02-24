Radamel Falcao aylar sonra ortaya çıktı!
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Radamel Falcao aylar sonra ortaya çıktı!

24.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:11
Radamel Falcao aylar sonra ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, önceki gün ailesiyle İstinyePark'da objektiflere takıldı.


Ailece geldikleri alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda özel araçlarından inen Falcao ve ailesi gazetecilerin objektiflerine poz verdikten sonra dünyaca ünlü mağazalara girerek alışverişin keyfini çıkardılar.& ;

AYLARDIR SAHALARDAN UZAK

Sakatlığı nedeniyle aylardır formasından uzak kalan Falcao'nun AVM'de görüntülenmesi dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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