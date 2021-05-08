Radamel Falcao 9. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon rakip fileleri 9. kez havalandırdı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinde attığı golle bu sezon rakip fileleri 9. kez havalandırdı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayan Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, 7 maç sonra 11'de başladı. Falcao, mücadelede 1 de gol kaydetti. Müsabakanın 45+1. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu. Falcao'nun 2 de asisti bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Radamel Falcao, 63. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı