Racu'da YPG'nin Ağır Silah İmalathanesi Ele Geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

RACU'DA AĞIR SİLAH İMALATHANESİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.