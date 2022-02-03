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Raci Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Raci Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi

Erzurum Elektrik Teknisyenleri Odası olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Elektrik Teknisyenleri Odası olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek liste halinde yapılan seçimde 215 üyesi bulunan odanın 193 üyenin oyunu alan Raci Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi.

Başkan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada herkese teşekkür ederek kaybedenin olmadığı bir seçim olduğunu yine dostluğun kazandığını dile getirdi.

Üyelerinin her zaman yanlarında olacağını belirten Erzurum Elektrik Teknisyenleri Yeni Başkanı Raci Çavuşoğlu, üyelerine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Her zaman siz üyelerimin yanında olacağım. Tüm esnafla birebir ilgilenerek sizlerle beraber olacağız. Daha iyi hizmet verebilmek ve üyelerimizin sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Meslektaşlarımıza ve oda üyelerimize bizi tekrar göreve seçtikleri teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Raci Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum, Yerel, Haber

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