Rachid Ghezzal'ın Metz'e Attığı Gol
21 Ocak 2018'de II. Louis Stadı'nda oynanan Ligue1 karşılaşmasında AS Monaco-Metz maçında Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal maçın 67.dakikasında ceza sahası içinde muhteşem bir vuruşla takımının 2.golünü kaydediyor ve Monaco kendi evinde oynadığı maçı 3-1 kazanıyor.
20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
21 Ocak 2018'de II. Louis Stadı'nda oynanan Ligue1 karşılaşmasında AS Monaco-Metz maçında Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal maçın 67.dakikasında ceza sahası içinde muhteşem bir vuruşla takımının 2.golünü kaydediyor ve Monaco kendi evinde oynadığı maçı 3-1 kazanıyor.
Kaynak: Dugout