Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye çıktı

28.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:36
Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye çıktı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Sivasspor maçında Güven'e yaptığı asistle zirveye çıktı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Sivasspor maçında Güven'e yaptığı asistle zirveye çıktı.

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Leicester'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 10. lig mücadelesinde asist sayısını 6'ya yükselterek rakiplerini geride bıraktı. Beşiktaş formasıyla ilk olarak 7. haftada oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde Larin'e gol attıran Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde ise Aboubakar'ın attığı 2. golün ortasını yapmıştı. Kasımpaşa mücadelesinde Atiba'yı golle buluşturan Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçını ise boş geçmişti. BB Erzurumspor karşılaşmasında Vida'nın topukla attığı klas golün hazırlayıcısı olan Ghezzal, hafta içinde Başkent'te yine Vida'yı golle buluşturan oyuncu oldu. Sivasspor maçının 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı golde ceza sahasına güzel bir orta gönderen Rachid Ghezzal, ligdeki 6. asistini yaparak, 5 asisti bulunan Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan'ı geride bıraktı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Hatice Şendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Ryan Babel Ömer Bayram Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye çıktı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:41:48. #1.15#
title