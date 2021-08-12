Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
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Rachid Ghezzal antrenmana çıktı

Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Yeni transfer Rachid Ghezzal ise antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Rachid Ghezzal, takımla yeni sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında, yarın saat 20.30'da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

-İHA-

Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı
Rachid Ghezzal antrenmana çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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