Rachid Ghezzal 2 maç sonra tekrar sahnede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rachid Ghezzal 2 maç sonra tekrar sahnede

Rachid Ghezzal 2 maç sonra tekrar sahnede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor karşısında penaltıdan ağları havalandıran Ghezzal, 65. dakikada N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı.

Hes Kablo Kayserispor karşısında penaltıdan ağları havalandıran Ghezzal, 65. dakikada N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı.

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden oldu. Mücadelenin 4. dakikasında Adem Ljajic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cezayirli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu sezonki 4. golüne de imza attı. Ligin ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran Ghezzal, geride kalan maçlarda da toplamda 14 asiste imza atmıştı. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında skora katkı yapamayan Ghezzal, Kayserispor önünde 2 maçlık sessizliğini bozdu. Takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 65. dakikada ise N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı. Asist krallığında 15 asistle zirvede olan Ghezzal'ı 11 asisti bulunan Sivassporlu Gradel takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
İki haftadır puan kaybeden Kara Kartal, Kayseri'yi 3-1 geçerek liderliğini sağlama aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Muslera Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Thodex Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rachid Ghezzal 2 maç sonra tekrar sahnede - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:58:43. #1.15#

title