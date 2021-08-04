Raceplast Türkiye pazarına giriyor
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Raceplast Türkiye pazarına giriyor

Raceplast Türkiye pazarına giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şirketin kurucusu Süleyman Ceyran,"Türkiye pazarında da çok büyük bir potansiyel gördüğümüz için bu pazarda yerimizi almak istiyoruz "dedi.Teknik ve mühendislik plastik malzemelerini alanında faaliyet gösteren Raceplast, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu.

Şirketin kurucusu Süleyman Ceyran, "Türkiye pazarında da çok büyük bir potansiyel gördüğümüz için bu pazarda yerimizi almak istiyoruz "dedi.

Teknik ve mühendislik plastik malzemelerini alanında faaliyet gösteren Raceplast, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Raceplast'ın kurucusu Süleyman Ceyran, firmasının gelecekteki atılımlarını ve hangi dallarda hizmet verdiğini konusunda açıklamalarda bulundu.

"Alman kalitesini ve Türk hizmetini harmanlayarak çok büyük başarılara imza atıyoruz"

Şirketin hem Almanya hem de dünya pazarındaki yeri ve yol haritası hakkında bilgi veren Süleyman Ceyran, "Firmamız 2007 yılından beri tüm sektörlere teknik ve mühendislik plastik malzemelerini üretiyoruz. Plastik malzemeler yarı mamuller yani plaka/levha ya da çubuk halinde de olabiliyor. Genellikler müşterimizin bizlere gönderdikleri teknik çizimlere göre 5 eksen, Computer Numerical Control (CNC) işleme merkezlerimizde Alman kalitesini ve Türk hizmetini harmanlayarak çok büyük başarılara imza atıyoruz. Vizyonumuz: Müşterilerimize sunduğumuz hizmet, sahip olduğumuz entelektüel sermayeyle katma değerli iş ortaklarıyla sektöre öncü olmak" dedi.

"Türkiye pazarını yaklaşık 15 yıldır takip ettiğimiz için burada çok büyük bir potansiyel görüyorum"

Diğer rekabetçi markalarla karşılaştırıldığında şirketlerinin öne çıkan birincil özelliğine değinen Ceyran, "Hizmet ve kalite bizim için sadece bir slogandan ibaret değil, bunlar bizim çalışma şeklimiz olduğu için de işlerimizi diğer firmalardan ayıran en bariz özelliğimiz bu. Türkiye pazarını yaklaşık 15 yıldır takip ettiğimiz için burada çok büyük bir potansiyel görüyorum. Türkiye'nin kalite konusunda çok büyük adımlar attığını görüyorum. Bu adımlar Türkiye'nin genç nüfusuyla birleşince ortaya daha güzel şeyler çıkıyor. Mühendislik plastikleri değişik alanlarda kullandıkları için Türkiye'deki şirketleri kaliteli alternatifler sunabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Pandemide 100 bin euroluk parçalar teslim ettik"

Pandemi sürecinin şirkete etkisini değerlendiren Ceyran, "Pandemi süreci bizi etkilemedi desem tam yerinde olur. Çünkü gıda, savunma, otomotiv, et, içecek, ilaç ve robot gibi sektörlerin parçalarını üretiyoruz. Çok kısa bir süre önce de dünyaca ünlü olan makine fabrikasına (Korona-Antigen-Test-Makinesine) medikal bölümüne 100 bin euroluk parçalar teslim ettik. Tüm sektörlerin kullandığı ürünlerin parçalarını üretmek bizim avantajımız" diye konuştu.

Ceyran, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anki yatırımlarımız arasında CNC'lerimizi robot ile beslemeyi planlıyoruz. Döviz her zaman dezavantaj bir faktör olacak. Fakat bu durum bizim Türkiye pazarına girme fikrimizi etkilemeyecek. Bizim için her şeyden önce müşterimizin memnuniyeti ön planda oldu ve olmaya da devam edecek. Bu düşüncemiz firmamızın her sene büyümesine etken oluyor. Teknolojik yarımlarımızla yeni pazarlarda ve yeni ülkelerde müşterilerimize satış vaadimizi belirtmek isterim. Aynı zamanda da pandemi sürecinin bittiği bir süreç olmasını temenni ediyorum." - İSTANBUL

Raceplast Türkiye pazarına giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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