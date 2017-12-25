Rabia Nineden 3 Gündür Haber Alınamıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadından 3 gündür haber alınamıyor.



Alanya'nın kırsalında bulunan İmamlı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner, geçen Cuma günü öğle saatlerinde evinden çıkarak ortadan kayboldu. Bulmak için gidebileceği her yeri arayan yakınları bulamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, yoğun arama çalışması başlattı. Birçok kişinin ifadesine başvuran ve deliller toplayan ekipler, bugüne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alamadı. Jandarma her yerde Şahiner'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA