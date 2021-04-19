RABİA'NIN MEKTUBU BAKANLIĞIN KİTABINDA YAYINLANACAK

Manavgat Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik liderliği yapan Rabia Şeker'in Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'na gönderdiği mektup, bakanlık tarafından hazırlanacak olan kitapta yayınlanacak.

Manavgat Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik liderliği yapan Rabia Şeker'in Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'na gönderdiği mektup, bakanlık tarafından hazırlanacak olan kitapta yayınlanacak. Mektubunun yayınlanacak kitapta yer alacak olmasından gurur duyduğunu ifade eden Şeker, "Biz gençlerden yapılması beklenen her şeyi mektubumda dile getirdim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2 kategori halinde düzenlediği 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'na Manavgat Gençlik Merkezi adına katılan gönüllü gençlik lideri Rabia Şeker'in kaleme aldığı mektup bakanlık tarafından hazırlanacak olan kitapta yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından arandığını ve mektubun hazırlanacak olan kitapta yayınlanacağının bildirildiğini ifade eden Şeker, "Yarışmada bir derece elde etmemiş olsam da mektubumun hazırlanacak olan kitapta yer alacak olmasından dolayı çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

Mektubu yazarken, milli şair Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olduğunu onunla konuştuğunu hissettiğini belirten Şeker, "Mehmet Akif Ersoy, biz gençlere başta İstiklal Marşı olmak üzere büyük bir miras bıraktı, ben de mektubumda biz gençlerden beklenen her şeyi kağıda döktüm. Mektubu yazarken, sadece kendi hislerimi değil, bütün gençlerin ve milletimin hislerini de dile getirmek istedim" diye konuştu.

'MEKTUBUMDA HAYVANLARA YAPILAN ZULÜME DE DEĞİNDİM'

Manavgat Gençlik Merkezi'nde 3 yıldır gönüllü gençlik liderliği yaptığını belirten Şeker, "İnsanlara ve doğadaki tüm canlılara yardımcı olmayı seviyorum, bu benim en büyük motivasyonum. Mektubumu yazarken, aynı zamanda bir baytar olan Mehmet Akif Ersoy'a günümüzde ülkemizde meydana gelen üzücü bazı olaylara, hayvanlara karşı kötü davranışlara da değindim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı