Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kuruluyor

Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kuruluyor

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önergesi tüm partilerin oy birliği ile kabul edildi. Komisyonun kurulmasına onay veren parti yetkilileri Rabia Naz olayı hakkında ne dedi?

Rabia Naz ve şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kuruluyor

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önergesi tüm partilerin oy birliği ile kabul edildi.

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan, tüm partilerin Meclis araştırması önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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