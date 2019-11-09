Rabia Naz Vatan Komisyonu Giresun'da olayla ilgili 14 kişiyi dinledi

09.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:01

Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde 1,5 yıl önce hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili dün 14 kişiyi dinlerken, komisyonun 3 ay boyunca olayla ilgili 100'den fazla kişiyi dinleyeceği öğrenildi.



Komisyonda yer alan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, yapılan görüşmelerin siyaset üstü bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek olayın aydınlatılması için çalıştıklarını belirtti. Tığlı, komisyon çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu ana kadar 14 kişiyi dinledik, bu daha dinlemelerin üçte biri. Bunun yanı sıra profesyonelleri de dinlemek lazım. Sadece aileyi dinlemek alınacak kararda yanlışlığa neden olur" dedi.



Dinlemeler esnasında Rabia Naz'ın sol el tırnağında bulunan DNA ile ilgilide soru sorduklarını kaydeden Tığlı, 1 yıl önceki raporda olan bir şeydi sadece dosyada gizlilik kararı olduğu için bilinmediğini söyledi.



"Burada kimse siyaset yapmıyor, burada herkes notlarını alıyor, görüşlerini bildiriyor" diyen Tığlı, "Bu araştırmada ilk etapta çalışmalar 3 ay sürecek. Bu süre zarfında ben olayın sağlıklı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Komisyonun haftaya toplanarak çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Necati Tığlı, "Burada da babanın olayla ilgili iddiası olan Nurettin Canikli'nin dinlenip dinlenmeyeceğine de karar verilecek. Zaten bu olayda Nurettin beyin ismi bir kere geçiyor. Onu da sadece baba söylüyor. Kimin dinlenip dinlenmeyeceği komisyonun kararıdır başkası belirleyemez" diye konuştu.



Öte yandan, 6 AK Partili, 3 CHP'li birer de MHP, İYİ Parti ve HDP Milletvekili olmak 12 kişiden oluşan komisyonun 3 ay boyunca 100'den fazla kişiyi dinleyeceğini belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA