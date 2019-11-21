Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

21.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:40

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, geçtiğimiz haftalarda Giresun'a gittiklerini ve Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüştüklerini belirterek, "Ailenin acısını paylaştık, onları dinledik. Orada bazı tanıklarla görüştük. Bugün onu devam ettireceğiz. Giresun'dan çağırdımız insanları dinleyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapatılarak, davet edilen kişilerin dinlenilmesine geçildi.

Kaynak: AA