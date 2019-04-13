Rabia Naz Vatan'ın Ölümü
- Açıklamayı yapan gruptan görüntüler Çiğdem Köroğlu'nun basın açıklamasını okuması Rabia Naz Vatan'ın ölümü YALOVA - Cevdet Aydın Parkı'ndaki basın açıklamasına katılan kadınlar, "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar taşıdı.
- Açıklamayı yapan gruptan görüntüler
Çiğdem Köroğlu'nun basın açıklamasını okuması Rabia Naz Vatan'ın ölümü
YALOVA - Cevdet Aydın Parkı'ndaki basın açıklamasına katılan kadınlar, "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar taşıdı.
Grup adına konuşan Çiğdem Köroğlu, "Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA