- Açıklamayı yapan gruptan görüntüler

Çiğdem Köroğlu'nun basın açıklamasını okuması Rabia Naz Vatan'ın ölümü

YALOVA - Cevdet Aydın Parkı'ndaki basın açıklamasına katılan kadınlar, "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına konuşan Çiğdem Köroğlu, "Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA