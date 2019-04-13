Rabia Naz Vatan'ın Ölümü

Konya'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı.

Kent merkezindeki Zafer Meydanı'nda bir araya gelen Konya Kadın Meclisleri üyeleri, ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın" ve "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Rabia Naz Vatan için hazırlanan basın açıklamasını okuyan Akerke Abdykalykova Onat, Rabia Naz Vatan'ın 1 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğünü ifade eden Onat, "Adli tıp raporu ölümün yüksekten düşme değil, bedensel tramva sonucunda gerçekleştiğini ispatlıyor." dedi.

Onat, Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğunun araştırılmadığını ve kamera kayıtlarının da silindiğini iddia etti.

Baba Şaban Vatan'ın, bir adli tıp uzmanı, polis veya savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırdığını aktaran Onat, "Kadın meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar, alkışlar eşliğinde "Adalet biziz, susmayacağız", "Çocuklar ölmesin istiyoruz" sloganları attı.

Kaynak: AA