Rabia Naz Vatan'ın Ölümü

Malatya ve Gaziantep'te bir araya gelen kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Gaziantep

Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan kadınlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı şekilde aydınlatılması talebini dile getirdi.

Kadınlar Meclisi üyesi üniversite öğrencisi Aysima Mihriban Mehtap Arslan, burada grup adına yaptığı açıklamada, basın açıklamasını Türkiye genelinde düzenlediklerini belirterek, "Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler. Adalet biziz, susmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA