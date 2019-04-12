Rabia Naz Vatan'ın Ölümü

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin baba Şaban Vatan ile yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak, "Olaydan edindiğimiz intiba, Rabia Naz'ın ölümünden dolayı babasının işaret ettiği siyasi kişilerin, çeşitli bağlantıları kullanarak acılı babayı akıl hastasıymış gibi gösterip kendilerini aklamak istedikleridir." dedi.

Karaduman, Mecliste yaptığı basın toplantısında, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin baba Şaban Vatan ile görüştüklerini, süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Olayla ilgili bir yıldır yaşananların kamu vicdanını yaralayan sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden Karaduman, Rabia'nın babası Şaban Vatan ile yaptığı görüşme ve yaptığı araştırmalardan edindiği izlenimleri şöyle aktardı:

"Bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunan Rabia, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş ve sonrasında kamu vicdanını sızlatan gelişmeler yaşanmıştır. Rabia'nın babası tarafından ortaya atılan birçok soru gündeme taşınmak istenmiş ancak Türkiye'deki mevcut kurumlar ve medya düzeni buna izin vermemekte, apaçık bir cinayetin üzeri örtülmek istenmektedir.

Gelinen son noktada, çocuğunun trafik kazasında yaralandığını, kazanın failleri tarafından çocuğunun ölüme terk edildiğini anlatmak için uğraşan baba Şaban Vatan için psikolojik durumunun tespiti yönünde bir mahkeme kararı oluşturulmuştur. Bu süreçte edindiğimiz intiba Rabia Naz'ın ölümünden dolayı babasının işaret ettiği siyasi kişilerin, çeşitli bağlantılarını kullanarak acılı babayı akıl hastasıymış gibi gösterip kendilerini aklamak istedikleridir."

Aile tarafından alınan adli tıp raporunda Rabia Naz'ın iddia edildiği gibi intihar nedeniyle değil araç çarpması sonucu yaralandığının anlatıldığını, çok sayıda tanık ifadesine rağmen yetkililerin araştırma yapmaktan kaçındığını öne süren Karaduman, "Soruşturmada ortaya çıkan şaibeleri dile getiren baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı kanaati oluşturularak iddialarının itibarsızlaştırılması için her şeyi yapıyorlar. Bu akıl hastanesi skandalı bize şu anda güç sahiplerinin nasıl bir akıl tutulması içinde olduklarını göstermektedir. Şaban Vatan, 'ben deli değilim, sadece kızımın ölümüne ilişkin olay aydınlatılsın' diyor. Ülkenin yöneticisi pozisyonundakilerin de artık gerekeni yapması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuki yozlaşma karşısında sessiz kalmaları, hukuki yozlaşmanın kaynağının siyasi iktidarın kendisi olduğunu gösterecektir. Bu ülkede hukuk, haklının değil güçlünün çıkarını sağlayan bir zemine oturursa garibanın ayağını ısıran bir yılana dönüşecektir." diye konuştu.

Karaduman, adil bir soruşturma için gereken adımların atılmasını beklediklerini, Baba Şaban Vatan'ın akli melekelerinin sorgulanması yerine herkesin kendi vicdanını sorgulaması gerektiğini belirtti.

Abdulkadir Karaduman, "Eğer baba Şaban Vatan'ın akıl sağlığı ile ilgili bir problem görülüyorsa, bu, ülkede hukuk isteyen herkesin akıl sağlığı problemi yaşadığı anlamı ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA