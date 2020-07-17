Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
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Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verildi.

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı
17.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:30

Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı. İddialar üzerine TBMM'de, Rabia Naz'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon kuruldu.

Komisyon, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamlaması üzerine Rabia Naz Vatan'ın trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu açıklandı. Raporda ayrıca incelenen deliller sonucunda Rabia Naz'ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşmüş olabileceği ve düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere taşınmış olabileceği ihtimaline yer verildi. Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekilirken Rabia Naz'ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümü hakkındaki soruşturmayı tamamlayan Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır. Tüm dosya kapsamında, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

(Rıdvan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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