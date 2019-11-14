Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı
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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

14.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:31
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

'un ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için tarafından gözaltına alındığını duyurdu.


Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunma üzere Eynesil'e gitmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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