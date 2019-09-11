Rabia Naz davasını araştıran gazeteci Metin Cihan baskılar nedeniyle yurt dışına çıktığını duyurdu

11.09.2019 11:00

Rabia Naz davasındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci Metin Cihan, Türkiye'de kendisine yapılan baskılardan dolayı yurt dışına çıktığını duyurdu.



Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cihan, kendisinin hedef gösterilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını söyledi. Cihan paylaşımlarında, "Karşımda devlet değil mafya varmış gibi hissediyorum. Devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle