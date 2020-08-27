Rabia Karakaya'nın taciz iddiasıyla ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce açıklama...
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Rabia Karakaya'nın taciz iddiasıyla ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce açıklama...

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen Rabia Karakaya'ya yapılan taciz olayı sosyal medyada geniş yer buldu.

Rabia Karakaya'nın taciz iddiasıyla ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce açıklama...
27.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:46

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen Rabia Karakaya'ya yapılan taciz olayı sosyal medyada geniş yer buldu. Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı.

Karakaya sosyal medya hesabından attığı peş peşe tweetler ile yaşadıklarını birbir anlattı. Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi.

Olayın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya ve basına yansıyan taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere birçok birim ile kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet, taciz gibi istenmeyen olayları önleme ve bu konular hakkında toplumsal duyarlılığı artırma adına ciddi faaliyetlerde bulunmaktadır. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapmakta olan Rabia Karakaya'nın, yine aynı birimde işçi statüsünde görev yapmakta olan Bilal Yılmaz hakkında, çalıştığı birime dilekçe vermek sureti ile şikayette bulunması üzerine adı geçen birim tarafından derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu işleme paralel olarak da idari soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçi, ilk önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde ise Hınıs ilçemizde bulunan Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirilmiştir. Soruşturmacı tarafından bu süreç içerisinde dosya kapsamında delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkartılması amacı ile ifade alma işlemleri ve diğer dokümanlar yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeni ile adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, bu çerçevede Adli Makamlardan gelen belgeler de iş bu soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Dosya, gelinen noktada; soruşturmacı tarafından toplanılan delillerin değerlendirilmesi aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Bu aşamadan sonra nihai karar, işçi disiplin kurulu kararı ile verilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuya ilişkin de Üniversitemiz delillerin tam olarak toplanması ve nihayetinde doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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