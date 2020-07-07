Rabia Kaçmaz Davası görüldü AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü.

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Kaçmaz, duruşmada meydana gelen yaralanmadan dolayı konuşma zorluğu çektiğini ifade etti.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini okudu. Gelen raporda mağdurda meydana gelen yaralanmaların yaşamını tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı yüz sınırları içerisinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu belirtildi.

KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM

Duruşmada mağdur Rabia Kaçmaz ile taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada söz alan Rabia Kaçmaz "Ses tellerimde yaralanmadan dolayı incelme var. Konuşma zorluğu çekiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanık Emre Çiçek ise "Cinsel saldırısı suçlamasını kabul etmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.Rabia Kaçmaz'ın avukatı da olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını ve mağdurun sesi bakımından tekrar rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, mağdur Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.

DURUŞMANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIDuruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur Rabia Kaçmaz'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: DHA