Rabia İşaretini Ahşaba İşledi

Sivaslı ahşap oyma sanatçısı Süleyman Daştan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganıyla özdeşleşen Rabia işaretini üç boyutlu olarak ahşaba işledi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki İhramcızade Kültür Merkezinde faaliyet gösteren ahşap oyma sanatçısı Süleyman Daştan, üç boyutlu olarak imal ettiği Rabia işaretinin figürünü, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a hediye etti.

Aydın4ı ziyaretinde, çalışmayı ilk kez denediğini belirten Daştan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kolombiya ziyaretinde gördüğü el şeklindeki oymalar üzerine, 'bunlardan biz de Rabia şeklinde yapsak' demişti. Kendime bu sözden vazife çıkararak, Rabia işaretini üç boyutlu yaptım." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahşap oyma Rabia figürünü masasına yerleştirdi.