Rabia İşaretini Ahşaba İşledi

Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren ahşap oyma sanatçısı Süleyman Daştan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' sloganıyla özdeşleşen Rabia işaretini üç boyutlu olarak ahşaba işledi.

Yıllardır belediye bünyesinde ahşap oyma kursu veren ve birçok örnek çalışmaya imza atan Daştan, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rabia işaretini ahşaba işledi. Gerçekleştirdiği üç boyutlu Rabia figürünün ilk örneğini de Belediye Başkanı Sami Aydın'a hediye eden Daştan,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kolombiya ziyaretinde gördüğü el şeklindeki oymalar üzerine, bunlardan biz de Rabia şeklinde yapsak demişti. Kendime bu sözden vazife çıkararak Rabia işaretini üç boyutlu yaptım. Toplam 20 adet olan çalışmanın ilk örneğini de size getirmek istedim." dedi.

Başkan Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek güzel hediyeyi çalışma masasına yerleştirdi. - SİVAS