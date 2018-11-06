Rabia Brodbeck Nasıl Müslüman Olduğunu Anlattı

ABD'li yazar Rabia Brodbeck, Amasya Üniversitesi öğrencilerine verdiği konferansta profesyonel bir dansçıyken, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Brodbeck, New York'ta arkadaşıyla dolaşırken tesadüfen girdiği Türk mescidinden çok etkilendiğini ve orada Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

Öğrencilerle soru cevap şeklinde gerçekleşen konferansta çocukluğundan beri bir arayışta olduğunun altını çizen Brodbeck, "Şehri gezerken farkında olmadan Türk mescidine girdik. İçeri girer girmez ben bir şok yaşadım. İslam diniyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Orada bize çok sıcak yaklaştılar. Hayat boyuncu aradığım şeyi orada buldum ve Müslüman olmaya o an karar verdim." dedi.

Konferans sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat, Brodbeck'e katkılarından dolayı teşekkür ederek, fidan dikme sertifikası takdim etti.