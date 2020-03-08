Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Haber
Azerbaycan, Karaman, Polis, Güncel

Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı.

08.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:25
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı

KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A.,  sokakta boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı.  Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.    


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü Haber
Husumetli aileleri barıştırmak isterken vurulan aşiret lideri öldü
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haber
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı Haber
Ünlü şarkıcı, kendisinden 19 yaş küçük olan aşkını öpmelere doyamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Dilek Yaman Emine Bulut Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor İrfan Can Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 11:13:03. #1.14#