"Rabbim Hayırlarını Kabul Etsin Şahin Kardeşim"
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"Rabbim Hayırlarını Kabul Etsin Şahin Kardeşim"

'Rabbim Hayırlarını Kabul Etsin Şahin Kardeşim'
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmaris'teki orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek için motosikletiyle içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmaris'teki orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek için motosikletiyle içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e Allah'tan rahmet diledi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Şahin Akdemir henüz 25'indeydi.

Marmaris'teki orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek için motosikletiyle içme suyu taşıyordu.

Son sözleri "Allah hayırlarımızı kabul etsin" oldu.

Rabbim hayırlarını kabul etsin Şahin kardeşim.

Mekanın cennet, makamın ali olsun. " ifadelerini kullandı.

#ŞahinAkdemir henüz 25'indeydi. #Marmaris'teki #orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek için motosikletiyle içme suyu taşıyordu.

Son sözleri "Allah hayırlarımızı kabul etsin" oldu.

Rabbim hayırlarını kabul etsin Şahin kardeşim.

Mekanın cennet, makamın ali olsun. pic. twitter. com/1fTcJzFLUs

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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