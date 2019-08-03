Raúl'nın Real Madrid Castilla Şampiyonası Manolo Martín Trophy

Castilla için sezon öncesi üçüncü test, madridistlerin kazandığı Trofeo Manolo Martín şeklinde yapıldı. Baltar'daki Pontevedra'ya karşı çıkan sahada, Beyazlar yazının ikinci galibiyetini aldı. İlk 45 dakika sonra iki taraf eşit bir şekilde eşleştirildi. Jordi'in ve Mario Gila'nın iki golle Raúl tarafının ikinci yarısında sallanmaya başladı.