Raúl Jiménez'in Club América Formasıyla En İyi Anları
Kulüp altyapısından yetişen ve 2011'de A Takım'a yükselen Meksikalı forvet Raúl Jiménez'in 2014 sezonuna kadar giydiği Club América formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
Kulüp altyapısından yetişen ve 2011'de A Takım'a yükselen Meksikalı forvet Raúl Jiménez'in 2014 sezonuna kadar giydiği Club América formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout