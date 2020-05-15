Raúl Jiménez'in Club América Formasıyla En İyi Anları Kulüp altyapısından yetişen ve 2011'de A Takım'a yükselen Meksikalı forvet Raúl Jiménez'in 2014 sezonuna kadar giydiği Club América formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kulüp altyapısından yetişen ve 2011'de A Takım'a yükselen Meksikalı forvet Raúl Jiménez'in 2014 sezonuna kadar giydiği Club América formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout