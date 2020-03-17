Raúl Gonzalez'in 2. Sezonunda Attığı Goller 1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.

1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout