Raúl en iyi talaş hedefleri

Real Madrid oyuncusu olarak yıllarında Raúl González Blanco'nun Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad ve Rayo Vallecano gibi rakiplerine karşı en iyi çip hedeflerinin tadını çıkarın. En iyi çip hedeflerinin bir derlemesinde yakalanan Los Blancos'un efsane imza hamlesini tekrar yaşayın.