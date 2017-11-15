R43 cam filminin ne olduğu konusu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından merak edilmeye başlandı. Aracında cam filmi kullanmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği R43 cam filmi, birçok kişi tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinde "R43 cam filmi nedir? R43 onaylı cam filmi hangisidir?" aramalarını yapan vatandaşlar merakla sorunun cevabını araştırıyor. Peki R43 cam filmi nedir? İşte detaylar...

R43 CAM FİLMİ NEDİR?

R43 cam filmi, fabrikadan yeni çıkmış olan araçlara takılan bir cam filmi türüdür. Karartılmış ve opak siyah renginde olan R43 cam filmi, renkli camlar arasında yer almaktadır. Günümüzde trafikte milyonlarca araç bulunmakta ve bu araçların bir kısmı cam filmi kullanmaktadır. Uygulanan cam filmi yasağının ardından vatandaşlar cam filminden ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktürmeye başlamıştı. Öte yandan R43 cam filmi de araştırılmaya başlandı.