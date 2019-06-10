R4 Dünya Rafting Şampiyonası - Tunceli Valisi Sonel - TUNCELİ

Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda veteranlar yarışı gerçekleştirildi.

Munzur Vadisi Taht mevkisinden start alan veteran takımları, 5 kilometre rafting yaparak kent merkezinde bitiş noktasına ulaştı.

Takımlarda, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile katılımcı ülkelerden veteran sporcular yer aldı.

Vali Sonel, rafting alanındaki start noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından Tunceli'ye gelen misafirleri ağırlamaktan mutlululuk duyduğunu söyledi.

Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye çalıştıklarını belirten Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle huzur ve spor şehri oldu. İlimize 20 ülkeden 800'e yakın sporcu, teknik heyet ve hakem geldi." dedi.

Sonel, Munzur Çayı ve Pülümür Çayı'nın muhteşem bir doğaya sahip olduğunu dile getirerek, "Tunceli huzur şehri olunca bizler de mutlu oluyoruz. Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik etabının WRF tarafından uluslararası rafting parkuru haline getirilmesi bizler için çok önemli. Doğa ve su sporları olması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın İçişleri Bakanı'mızın destekleriyle Tunceli'nin çehresi değişti." ifadelerini kullandı.

"Tunceli terör olaylarıyla gündeme geliyordu"

Tunceli'nin daha önce terör olaylarıyla anıldığını ancak yapılan devlet yatırımlarıyla bu algının değiştiğini aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de bir kaç yıl öncesine kadar Munzur Çayı kenarına gelip rafting yapmak mümkün değildi. Çünkü Tunceli terör olaylarıyla gündeme geliyordu. Yol kesmeler, araç yakmalar oluyordu ama kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları ve devletimizin destekleriyle Tunceli huzur şehri haline geldi. Şu an biz de WRF Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve WRF İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile diğer ülkelerden gelen sporcularla rafting yapacağız."

Yardımcı: "Tunceli dünya rafting tarihinde yerini almıştır"

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve WRF İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli'de bir ilkin gerçekleştirildiğine işaret ederek, dünyanın bir çok yerinden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Yardımcı, R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de yapılması için iki yıldır çalıştıklarını ifade ederek, "Tunceli'de Türkiye şampiyonaları, milli takım kampları derken, final olan Dünya Şampiyonası'na başladık. Burada muhteşem bir hava ve kalabalık var. İlk defa sivil toplum kuruluşlarının katıldığı organizasyonu Tunceli'de gerçekleştirdik. Amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Tunceli dünya rafting tarihinde yerini almıştır." diye konuştu.

WRF Başkanı Danilo Barmaz ise Vali Sonel'in tercümanlığında, Türkiye'de böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyduklarını, şampiyonanın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından botlara binen veteran sporcular, 5 kilometrelik mesafede birinci gelmek için mücadele etti.

Yarış sonunda Fikret Yardımcı'nın içinde bulunduğu takım birinci olurken, Vali Sonel ile WRF Başkanı Danilo Barmaz'ın bulunduğu takım ikinci sırayı aldı.

Kaynak: AA