R-Type Final 2 demosu PS4 ve Switch platformlarında ulaşılabilir oldu
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Yayıncılığını NIS America'nın yaptığı geliştiriciliğini ise Granzella'nın yaptığı shoot 'em up oyunu olan R-Type 2'nin demosunu PlayStation 4 ve Switch için yayınladı.
Oyunseverleri sevindiren haber geldi ve oyunun demosu PS4 ve Switch üzerinden ulaşılabilir durumda. Soot 'em up oyunu olan R-Type Final 2 oyununu indirip oynanabilir durumda.
Oyun, PlayStation Store ve Nintendo eShop üzerinden indirip oynanılabilir.
R-Type Final 2 Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, GOG ve Epic Games Store) için 30 Nisan'da çıkışını gerçekleştirecek.
R-TYPE FINAL 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
R-Type Final 2 minimum sistem gereksinimleri
- RAM Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı (Grafik Kart): NVIDIA GeForce 510
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
- Dosya Boyutu (Bilgisayarda kapladığı alan): Unknown
- İşletim Sistemi: Windows