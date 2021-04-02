R-Type Final 2 demosu PS4 ve Switch platformlarında ulaşılabilir oldu
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R-Type Final 2 demosu PS4 ve Switch platformlarında ulaşılabilir oldu

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
R-Type Final 2 demosu PS4 ve Switch platformlarında ulaşılabilir oldu

Yayıncılığını NIS America'nın yaptığı geliştiriciliğini ise Granzella'nın yaptığı shoot 'em up oyunu olan R-Type 2'nin demosunu PlayStation 4 ve Switch için yayınladı.

Oyunseverleri sevindiren haber geldi ve oyunun demosu PS4 ve Switch üzerinden ulaşılabilir durumda. Soot 'em up oyunu olan R-Type Final 2 oyununu indirip oynanabilir durumda.

Oyun, PlayStation Store ve Nintendo eShop üzerinden indirip oynanılabilir.

R-Type Final 2 Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, GOG ve Epic Games Store) için 30 Nisan'da çıkışını gerçekleştirecek.

R-TYPE FINAL 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

R-Type Final 2 minimum sistem gereksinimleri

  • RAM Bellek: 4 GB
  • Ekran Kartı (Grafik Kart): NVIDIA GeForce 510
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • Dosya Boyutu (Bilgisayarda kapladığı alan): Unknown
  • İşletim Sistemi: Windows
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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