"Yaza sağ çıkamam" diyen Seren Serengil, Fahrettin Koca'ya seslendi
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"Yaza sağ çıkamam" diyen Seren Serengil, Fahrettin Koca'ya seslendi

15.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:49
"Yaza sağ çıkamam" diyen Seren Serengil, Fahrettin Koca'ya seslendi

Geçtiğimiz haftalarda "Yaza sağ çıkamam" diyerek 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini açıklayan Seren Serengil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. İşte ayrıntılar...

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Acil kullanım onayı sonrası sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

SEREN SERENGİL, FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMININ ALTINA YORUM YAPTI

Sağlık Bakanı ise aşı ile ilgili attığı paylaşımlarla vatandaşları aşıya teşvik etti. Fahrettin Koca bir paylaşımında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Snob Magazin

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