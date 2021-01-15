"Yaza sağ çıkamam" diyen Seren Serengil, Fahrettin Koca'ya seslendi

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Acil kullanım onayı sonrası sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

SEREN SERENGİL, FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMININ ALTINA YORUM YAPTI

Sağlık Bakanı ise aşı ile ilgili attığı paylaşımlarla vatandaşları aşıya teşvik etti. Fahrettin Koca bir paylaşımında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Snob Magazin