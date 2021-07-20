"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…

"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi bizim için tam bir bilmeceydi. Şeyma Subaşı sosyal medyaya fotoğraf koyuyor, her geçen gün servetine daha da yaklaşıyorduk ki, büyük bir balon gerçeği ortaya çıktı. SABAH Ekler'de 'Keyfekeder' başlıklı yazılarıyla dikkat çeken Sonat Bahar, Meedo'yu bir sağa bir sola yatırdı. İşte detaylar...

Sabah Gazetesi Günaydın Eki yazarı Ömer Karahan, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi cephesindeki son gelişmeleri kaleme aldı. Karahan, "Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor" dedi.

İşte Ömer Karahan'ın o yazısı:

"Önce Mısırlı bir gazeteciyle Meedo'yu konuşup ailesinin Mısır'da piramitleri olmadığını ortaya çıkardı Sonat... Keyfekeder köşesini okuyan Şeyma Subaşı hemen ilişkisini sonlandırdı. Akabinde Meedo, Sonat Bahar'ı arayarak "Ben dolandırıcı değilim, gerçek ortaya çıksın. Lütfen beni dinle" diyerek ilk kez açıklamada bulundu.

SABAH Cumartesi'de Meedo'nun açıklamalarının her biri ayrı ayrı manşet niteliğinde... Sonat'ı yüz yüze tebrik etmiştim ancak buradan da kutluyorum.

"BUGÜNE DEK AKLIN NEREDEYDİ?"

Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor. Subaşı'nı çok sevdiğini ancak sosyal medyada yaşama hastalığının ilişkiyi zedelediğini anlatıyor. "Kötü biri değilim" diyor. Konuşuyor da konuşuyor... Meedo, bugüne dek aklın neredeydi? Subaşı dün neyse bugün de oydu ve sen bunu bilerek bir ilişkiye başladın. "Şeyma'yı bıraktım" diyen Meedo... Şeyma seni terk etti, sen onu terk etmedin! Manasız ego yapmana gerek yok, rahat ol...

'Meedo-Şeyma' konusunda SABAH Ekler'in ortaya koyduğu ciddi bir gazetecilik başarısıydı. ve yine Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve bol ödüllü ekibi şaşırtmayarak bu konuda da farkını ortaya koydu. Bu ekibin parçası olmak her zaman ayrıcalık..."

"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…
"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…
"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…

Kaynak: Snob Magazin

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisinin başladığı gün, nafaka almayı bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı: İlişkisinin başladığı gün, nafaka almayı bıraktı
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi
Şeyma Subaşı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye cevap verdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı… - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:16:07. #1.16#

title