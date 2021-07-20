"Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi bizim için tam bir bilmeceydi. Şeyma Subaşı sosyal medyaya fotoğraf koyuyor, her geçen gün servetine daha da yaklaşıyorduk ki, büyük bir balon gerçeği ortaya çıktı. SABAH Ekler'de 'Keyfekeder' başlıklı yazılarıyla dikkat çeken Sonat Bahar, Meedo'yu bir sağa bir sola yatırdı. İşte detaylar...

Sabah Gazetesi Günaydın Eki yazarı Ömer Karahan, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi cephesindeki son gelişmeleri kaleme aldı. Karahan, "Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor" dedi.

İşte Ömer Karahan'ın o yazısı:

"Önce Mısırlı bir gazeteciyle Meedo'yu konuşup ailesinin Mısır'da piramitleri olmadığını ortaya çıkardı Sonat... Keyfekeder köşesini okuyan Şeyma Subaşı hemen ilişkisini sonlandırdı. Akabinde Meedo, Sonat Bahar'ı arayarak "Ben dolandırıcı değilim, gerçek ortaya çıksın. Lütfen beni dinle" diyerek ilk kez açıklamada bulundu.

SABAH Cumartesi'de Meedo'nun açıklamalarının her biri ayrı ayrı manşet niteliğinde... Sonat'ı yüz yüze tebrik etmiştim ancak buradan da kutluyorum.

"BUGÜNE DEK AKLIN NEREDEYDİ?"

Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor. Subaşı'nı çok sevdiğini ancak sosyal medyada yaşama hastalığının ilişkiyi zedelediğini anlatıyor. "Kötü biri değilim" diyor. Konuşuyor da konuşuyor... Meedo, bugüne dek aklın neredeydi? Subaşı dün neyse bugün de oydu ve sen bunu bilerek bir ilişkiye başladın. "Şeyma'yı bıraktım" diyen Meedo... Şeyma seni terk etti, sen onu terk etmedin! Manasız ego yapmana gerek yok, rahat ol...

'Meedo-Şeyma' konusunda SABAH Ekler'in ortaya koyduğu ciddi bir gazetecilik başarısıydı. ve yine Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve bol ödüllü ekibi şaşırtmayarak bu konuda da farkını ortaya koydu. Bu ekibin parçası olmak her zaman ayrıcalık..."

Kaynak: Snob Magazin