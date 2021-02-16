"Pop müziği rap'e asla değişmem"

Pop müziğin genç ismi Sılanaz, Özdemir Müzik etiketli A Bebeğim adlı albümündeki Yalan adlı şarkısına klip çekti. Sözü Ayşe Birgül Yılmaz müziği Perviz Mahmudov'a ait olan şarkının klibini Erkan Nas yönetti. Klip dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Klibin izlenme oranlarından memnun olan Sılanaz "Şu sıralar herkes moda olsun diye rap müziğe yöneldi. Ben pop müziğe aşığım. Pop müziği rap'e moda diye asla değişmem" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin