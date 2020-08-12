"Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" Halayların Kraliçesi lakaplı Maral, yeni şarkısı Reşe'yi yayınladı. Maral "Sosyal mesafe gereği halay çekemiyoruz. Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" dedi.

Yaptığı halay şarkıları sosyal medyada Nusret ve Reynmen tarafından kullanılan Halayların Kraliçesi lakaplı Maral'ın Reşe isimli yeni albümü Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albüme adını veren Reşe'ye klip çeken Maral'ın klibini 3 günde 500 bin kişi izledi. Toplam 8 şarkının yer aldığı albüm için Maral "Pandemide sosyal mesafe gereği halay çekmiyoruz. İçimde bir his var, bu virüsten kurtulacağız. Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" dedi.





Kaynak: Snob Magazin