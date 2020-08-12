"Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır"
Halayların Kraliçesi lakaplı Maral, yeni şarkısı Reşe'yi yayınladı. Maral "Sosyal mesafe gereği halay çekemiyoruz. Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" dedi.
12.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:02
Yaptığı halay şarkıları sosyal medyada Nusret ve Reynmen tarafından kullanılan Halayların Kraliçesi lakaplı Maral'ın Reşe isimli yeni albümü Özdemir Müzik etiketiyle yayınlandı. Albüme adını veren Reşe'ye klip çeken Maral'ın klibini 3 günde 500 bin kişi izledi. Toplam 8 şarkının yer aldığı albüm için Maral "Pandemide sosyal mesafe gereği halay çekmiyoruz. İçimde bir his var, bu virüsten kurtulacağız. Omuz omuza halay çekeceğimiz günler yakındır" dedi.
Kaynak: Snob Magazin