"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"

People dergisinin İspanyolca edisyonu Türk oyuncu Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadesini kullandı...

Hercai dizisi ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV'de yayınlandıktan sonra, dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni yıldızı oldu. Bunun üzerine People dergisinin İspanyol edisyonunda Akın Akınözü hakkında uzun bir makale yayınlandı. Moises Gonzalez imzalı makalede Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadeleri kullanıldı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

Kaynak: Snob Magazin