"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"

"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

People dergisinin İspanyolca edisyonu Türk oyuncu Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadesini kullandı...

Hercai dizisi ABD'de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV'de yayınlandıktan sonra, dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni yıldızı oldu. Bunun üzerine People dergisinin İspanyol edisyonunda Akın Akınözü hakkında uzun bir makale yayınlandı. Moises Gonzalez imzalı makalede Akın Akınözü için "Yeni ve karşı konulamaz Türk Jönü" ifadeleri kullanıldı. Makalede Akın Akınözü'nün biyografisine de yer verildi.

"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü"

Kaynak: Snob Magazin

Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğrafla yıllara meydan okuyor
Güzide Duran, paylaştığı bikinili fotoğrafla yıllara meydan okuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Müge Anlı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Karşı konulamaz Türk Jönü: Akın Akınözü" - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:50:51. #1.14#

title