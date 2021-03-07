Quick Sigorta'ya İngiltere'den 2 ödül birden

Bu yıl 11'incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli dijital ödüllerinden olan İngiltere merkezli Dijital Impact Awards'da Quick Sigorta iki dalda ödüle layık görüldü.

Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan Quick Sigorta, cepten netten acenteden mottosuyla sigortalılarına hizmet ediyor. Zengin sigorta ürünü yelpazesine sahip şirket, Türkiye'nin 81 ilinde 3000'in üzerinde acenteleriyle, web sitesi ve mobil uygulamasıyla müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyor. Quick Sigorta, yüzde 100 online Kefalet Sigortası ve Agent değil Acente projeleri ile 4 kategoride kısa listeye kaldı. Finalde rakiplerini geride bırakıp inovasyon kategorisinde, "Agent değil Acente" ile gold ödül, Finansal Sektörde Dijitalin En İyi Kullanımı kategorisinde ise bronz ödüle hak kazandı. Digital Impact Ödülleri 2010 yılından bu yana, yazılımdan finansa sağlık sektöründen perakendeye kadar Avrupa'daki en iyi kurumsal dijital projeleri ödüllendiriyor.

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Quick Sigorta'nın "Agent değil Acente" projesi ile 2 önemli ödüle layık görülmesinin kendileri açısından gurur verici olduğunu ve bu projenin alt yapısını bünyelerindeki Insurtech ile geliştirmenin ve bu geliştirilen teknolojinin uluslararası arenada değer bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

"Ortak aklı, teknolojiye yazdık"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın kazandığı ödüllerle ilgili duyduğu memnuniyeti duyduğunu aktararak şunları kaydetti:

" Yeniliklerimiz ve sunduğumuz inovatif hizmetlerin karşılığını aldığımız için memnunuz ve var gücümüzle bu yenilikleri ve hizmetleri sürdürmek için çabalıyoruz. 'Agent değil Acente' projemiz hem sigortalılarımız hem de acentelerimiz tarafından beğeniyle kullanılıyor. Bu ödüller projenin ortaya koyduğu vizyonun ve ortaya koyduğu faydanın sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Quick Sigorta kendini mottolarla ifade etmeyi seven bir şirket, son aylarda kullandığımız 'Ortak aklı, teknolojiye yazdık' mottomuzda daha önce olduğu gibi bu ödüllerle taçlandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı