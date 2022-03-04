Quick Sigorta ve Corpus Sigorta uluslararası sigortacılık fuarında yerini aldı

ANTALYA (İHA) - Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) öncülüğünde sigorta şirketleri, acenteler ve sektör paydaşlarını bir araya getiren uluslararası sigortacılık fuarında Maher Holding'e bağlı Quick Sigorta ve Corpus Sigorta da yerini aldı.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen sigortacılık fuarı, Antalya'da sigorta şirketleri, acenteler ve sektör paydaşlarının katılımı ile başladı. ANSAD öncülüğünde sektör profesyonellerini bir araya getirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla 3-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi'nde Maher Holding'e bağlı Quick Sigorta ve Corpus Sigorta da yerini aldı. Bir otelde düzenlenen fuar ve kongreye sigortacılık, reasürans, hayat ve emeklilik şirketlerinin yanı sıra, sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerları, sigorta eksperleri, tedarikçi firmalar ve insurtech firmaları da katılıyor.

Sigorta sektörü ile kamu ve özel sektör başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getiren kongrenin açılış konuşmasını ANSAD ve Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzenli yaparken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da online olarak bağlanarak bir konuşma yaptı. Fuarın açılışına ayrıca Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, SEIK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, SAIK Başkanı Levent Korkut, Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken katıldı.

"İklim Değişikliği ve Katastrofik Riskler", "Dijital Sigortacılık" ve "Finansal Sigortacılık" olmak üzere üç ana başlığa odaklanılacak kongrede, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar "Finansal Sigortacılık"; Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise "Dijital Sigortacılık" panelinde konuşmacı olarak yer alacaklar.

Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Öncelikle bu güzel organizasyonu mümkün kılan ANSAD'a teşekkürlerimi iletmek isterim. Kongrenin açılış programında da yer alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, SEIK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, SAIK Başkanı Levent Korkut, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TSB Başkanı Atilla Benli ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, sektör aktörlerine bilgi ve görüşleriyle katkıda bulundular. Ayrıca bu organizasyon sayesinde pandemi döneminde birbirimizle uzaktan iletişim kurduğumuz bir dönemi sonlandırmış olduk. Sigortacılık sektörüne dair önemli konuların görüşüldüğü bu toplantıda paydaşlarımızla ve acentelerimizle yüz yüze bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi