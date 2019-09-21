Quick Sigorta, Van'da acente yetkilileriyle bir araya geldi

21.09.2019 11:26

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Van'da sigorta acenteleriyle bir araya geldi.



Elite World Van Otel'de düzenlenen toplantıda, çevre il ve ilçelerdeki sigorta acenteleriyle bir araya gelen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kefalet sigortası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir toplantı yapan Yaşar, üç günlük Van ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle kefalet sigortasının ekonomideki kaldıraç etkisini anlatmak üzere Van'da acente ve iş adamlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Yaşar, ekonomide yaşanan birtakım sorunlara çözüm üretmek ve alternatifler oluşturmak adına Quick Sigorta olarak finansal sigorta ürünleri geliştirmeye başladıklarını söyledi. Her hafta Anadolu'nun farklı illerinde seminerler düzenlediklerini ifade eden Yaşar, "Van'ın gerek ekonomisi gerekse tarihi dokusu ile önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi, bölgedeki gelişim sigorta acentelerini de olumlu bir şekilde etkiledi. Van'da acenteler ve iş insanları ile bir araya gelerek kefalet sigorta sistemi hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.



"Bu ülkenin topraklarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyoruz"



Quick Sigorta'nın çok kısa sürede elde ettiği başarılara değinen Yaşar, "Finansal büyüklükler, sigorta sektörüne kazandırdığı yepyeni ürünlerin yanında birinci yılımızda Avrupa birinciliği, ikinci yılımızda dünya üçüncülüğü ödüllerini alarak rekorlara imza attık. Ekiplerimiz sürekli bölgelerde, haftada en az iki kez illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta ziyaretimizi ve toplantılarımızı Van'da gerçekleştiriyoruz. Van ve bölge bizim için parlayan bir yıldız. Van ekonomik ve sosyal olarak bölge için önemli bir şehir. Quick Sigorta Şirketi, lider ruhlu bir şirket, yönetim kadrosu 30-40 yıllık sigorta tecrübesi olan hizmet aşkı ile dolu lider ruhlu yöneticilerden oluşuyor. Dolayısı ile bu ülkenin topraklarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyor ve yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kefalet sigortası ürününü piyasaya sunduk"



Ekonomide yaşanan bir takım sorunlara çözüm üretmek ve alternatifler oluşturmak adına Quick Sigorta olarak finansal sigorta ürünleri geliştirmeye başladıklarını aktaran Yaşar, şunları söyledi:



"Kefalet sigortası ürününü piyasaya sunduk. Van'da bölge acentelerimize ve iş insanlarımıza banka kefalet mektuplarına alternatif olabilecek olan kefalet sigortalarını anlatmak için buradayız. Kefalet sigortaları aslında banka teminat mektubuna birebir aynı özelliklere sahip. Bankalar kredi limitlerini iki türlü kullandırabiliyorlar. Birincisi gayri nakdi, yani teminat mektubu krediler, ikincisi ise nakdi krediler. Bir esnaf veya tacir bankadan teminat mektubu kullandığında bu limitini kullanmış oluyor. Biz de Quick Sigorta olarak ekonomiye bir kaldıraç etkisi oluşturalım. Piyasaya teminat mektubu yerine kefalet senetleri verdik. Kamu bu konuda düzenlemeleri yaptı ve kefalet senetleri teminat mektuplarına eş değer olduğuna dair kanuni düzenleme yapıldı. Herhangi bir kamu ihale komisyonuna baktığınız zaman bunun örneklerini görüyorsunuz. Kamu kurumları ihalelerinde bu mektupları kabul ediyorlar. Bunu banka yerine bizden kullanılmasıyla ekonomiye katkısı, biz bu mektupları verdiğimizde iş insanlarının bankadaki limitleri boş kalıyor. İş insanlarımız nakit kredi kullanıyorlar ve yeni istihdam, yeni iş yerleri ve atölyeler açabiliyorlar. Yeni iş yerleri ekonomiye yeni kazanımlar oluşturuyor. Bizde Quick Sigorta olarak kefalet sistemi ile ekonomiye kaldıraç etkisi yapıyor, yeni bir hacim oluşturuyoruz."



Quick Sigorta yöneticileri Halil Alaeddinoğlu, Zafer Emir, Sibel Doğaç, Yasemin Ezenerden, Mustafa Çalık ve Serkan Öztürk'ün de yer aldığı toplantı, soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA