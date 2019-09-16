Quick Sigorta Q Truck ile Kuşadası Motosiklet Karnavalı'na renk kattı

16.09.2019 15:32

Quick Sigorta 'nın sigortacılık bilincini tabana yaymak ve sigorta ürünlerini tanıtmak üzere yaz boyunca festivaller ve Anadolu yollarında karşımıza çıkan sürprizi Q Truck Kuşadası Motosiklet karnavalında da yerini aldı.



Bir hafta boyunca sanal gözlük oyunları, yarışma ve etkinliklerle katılımcılara eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşatan Quick Sigorta ekibi, yaz başından bu yana Ankara'dan Bursa'ya Eskişehir'den Cunda'ya, Afyon'dan Kefken'e,Sapanca' dan Kuşadası' na kadar yoğun bir etkinlik programı yaşadı.



11 Eylül de Kuşadası Motosiklet Kulübünün, Kuşadası Jade Club de düzenlediği Kuşadası Motosiklet Karnavalında da yerini alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük bir ilgiyle karşılandı ve sempati topladı. Q Truck, daha sonra15 Eylül tarihinde Foça Fok Çeşmesi Meydanı 'nda yeni misafirlerini ağırlamak üzere İzmir Eski Foça'ya hareket etti.



Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği çalışmaların yeni bir halkasını oluşturan Q Truck ilk kez İstanbul klasik Otomobil Fuarında halkın karşısına çıkmıştı. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar basınla bir araya gelerek "Ziyaret için bulunduğu yerlerde sigortalılar, acenteler, motorsiklet kullanıcıları ve yerel yöneticiler tarafından da ziyaret edilen Q Truck, izleyeceği rotayla ilgi odağı olmaya ve sürprizlerle sigortacılığı tanıtmaya devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA