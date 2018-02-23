Quick Sigorta Ges Ürününü 5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Fuarı'nda Tanıtacak

Quick Sigorta, 24 Şubat 2018 tarihinde Kayseri Hilton Otel'de gerçekleştirilecek "5. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Fuarı"nın sponsoru oldu. Enerji ekosistemine ait oyuncuların bir araya geleceği bu önemli buluşmada, Quick Sigorta tarafından sektörün ihtiyacı olan GES Sigorta ürünü "QUICK Güneş Enerji Santrali Sigorta Programı" yatırımcılar, işletmeciler, uygulayıcılar ve sektör profesyonellerine tanıtılacak.

Çoğunlukla yabancı kaynaklı çözümlere mecbur bırakılan, ihtiyaçlarını ve taleplerini tam olarak karşılayamayan yatırımcıların, Türkiye koşulları ve yerel pazarın dinamiklerini bilen, bu uzmanlıkla Güneş Enerji Sektörüne sadece bir sigorta ürünü hatta sigorta paketi değil bir sigorta programı çözümünü sunacak olan Quick Sigorta'ya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Fuara üst düzey uzman bir ekiple katılacak olan Quick Sigorta'yı Yönetim Kurulu Baş Danışmanı Ahmet Yaşar, Yönetim Kurulu Danışmanı Adnan Kışla ve Oto Dışı Sigortalar Direktörü Serdar Karayel ile çok sayıda uzman Quick Sigorta Acentesi temsil edecek. Katılımcıların uzmanlık gerektiren tüm sorularını titizlikle cevaplayacak ve çözüm programlarını paylaşacak olan ekip bugün Kayseri'de olacak.

Quick Sigorta Yönetim Kurulu Danışmanı Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta'nın stratejik hedefleri arasında enerji sigortalarının önemli bir yer tuttuğunu ve Güneş Enerji Santrallerine ilişkin sigorta çözümlerinin de bu strateji içerisinde en önemli alanı oluşturduğunu belirterek, ülkenin kendi dinamikleri, mevzuat yapısı, bürokratik işlemleri, finansman talepleri, saha ve çevre koşulları dikkate alındığında yatırımcıların, her bir tesisin, işletmeci ve uygulayıcıların ve tabii ki güneş enerji profesyonellerinin ihtiyaçlarını standart çeviri bir paketle ve sadece geleneksel sigorta ürünleri ile karşılayamazsınız. Her bir santral bazında bir sigorta programına ihtiyaç var, bu program da konuya ve mevzuata hakim sigorta uzmanları tarafından hazırlanabilir. Quick Sigorta'nın lansmanını yaparak pazara sunacağı ürün bu bakış açısı ve bu uzmanlığın sonucudur. Quick Sigorta'nın uzman yöneticileri geçmiş tecrübelerine dayanarak sigorta paketleriyle birlikte bu uzmanlığı da 'QUICK Güneş Enerji Santrali Sigorta Programı' olarak GES ekosisteminin beğeni ve kullanımına sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Programın tesisin proje hazırlık aşamasından itibaren montaj ve işletme dönemini, dönemler arası geçiş sorunlarını da içerecek şekilde teminat altına aldığını belirten Ahmet Yaşar, Quick GES Sigorta Programını alacak yatırımcıların QUICK Sigorta kloz ve koşulları ile kafalarında herhangi bir soru işareti kalmayacağını açıkladı. - ANKARA