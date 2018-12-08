Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan Kefalet Sigortası'nı piyasaya sunduk"

"Piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis etmiş olduk"

Quick Kefalet Sigortası, Adana'da anlatıldı

ADANA - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, milli bir sigorta şirketi olarak kamu ihalelerine girecek şirketlere banka teminat mektubu yerine geçecek olan Kefalet Sigortası hizmetini sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Quick Sigorta, Adana'da düzenlediği toplantıda 110 sigorta acentesine, kamu ihalelerine girecek şirketlere banka teminat mektubu yerine kullanabilecekleri Quick Kefalet Sigortası'nı anlattı.

Genel Müdür Ahmet Yaşar, acentelere kefalet sigortasını anlattıklarını ifade ederek, "Quick Sigorta yeni ekonomi programında orta vadeli planda da istendiği şekilde banka dışı finans kesiminin gelişmesi için kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa olarak piyasaya sundu. Dolayısıyla bizim tacirlerimiz, kobilerimiz Anadolu da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak. Kefalet senedini de alarak hem ihalelerinde hem de sözleşmelerinde banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedini kullanabilecekler" diye konuştu.

"Milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bu ürünü piyasaya sunduk"

Yaşar, kobilerin, tacirlerin bankalardaki kredilerini nakdi kredi olarak kullanabilmeleri için çalıştıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yani oradaki limitlerle iş makinesi alabilsinler istihdam oluştursunlar. Yatırımlara sevk etsinler ama gayri nakdi olarak kullandıkları teminat mektuplarını da gelsinler bizden alsınlar. Uygun koşullarla ve onlarla ihalelere girsinler. Yani onlar işlerini yapsınlar biz onlara kefil olalım. Bu hem yeni ekonomi programında yer alan hem de yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bu ürünü piyasaya sunduk."

"Piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis etmiş olduk"

Enflasyonla topyekün mücadelede yüzde 10 konut sigortası indirimi gibi aslında temelde çok fazla fayda sağlamayacak bir ürün yerine taşın altına ellerini koymak istediklerini ifade eden Yaşar, "Reel ekonomiye, tacirlerimize, kobilerimize gerçek manada katkı sağlayacak kredi ürününü piyasaya sunduk. Dolayısıyla piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis etmiş olduk. Bunu da tacirlerimizin kullanımına seve seve sunuyoruz" dedi.