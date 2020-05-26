Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası...
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Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası...

Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk" Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk" dedi.

26.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:12

Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk"

ANKARA - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk" dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen sosyal medya hesaplarından sigortacılığa yönelik sorunları konuştu. Yapılan son düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu konuda gereken çalışmaları yaptık ve güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemine vurgu yaptık. Trafik poliçesi konusun da arz sıkıntısı yaşandığı dönemde sistemlerimizi açıp talebi karşılamaya çalıştık. Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk" şeklinde konuştu.

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ise trafik poliçesi ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu belirterek " Bizler en başından bu yana güçlü ve özsermayesi yüksek şirket modelini takip ettik. Kar dağıtımı yapmıyoruz ve özsermayemizi yükseltiyoruz. 31.12.2019 da 210 olan özsermayemiz bugün için 350 milyon TL bu sadece 3 yılda yüzde 350 büyüme demek, rakamın yılsonunda 600 milyon civarına çıkacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

SEDDK sektördeki aksaklıkları giderecektir

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun üyelerinin atanmasıyla ilgili konuşan Uluçeçen, "Kurumun Başkanı Türker Gürsoy, İkinci Başkan Ali Ersoy, Üyeler Ender Şenol, Fatih Küçükcan ve Rifat Vefa Murteza'yı kutluyorum. İnşallah bu sektöre olumlu katkıları olur. Bu katkıya sektör olarak çok ihtiyacımız var. SEDDK'nın bu yapılanmasından sonra bazı aksaklıkların giderileceğini düşünüyorum. Atanan kurum üyesi arkadaşlarımıza baktığımızda biraz daha Hayat Emeklilik ağırlıklı görüyoruz. Sadece Vefa Bey elementler taraftan geliyor. Hayat-Emeklilik ve elementer olarak 2 gruba ayırırsak 2 grubun da ciddi sorunları var. Üyelerin gerçekten çok çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemi

Yapılan son düzenlemeler ile ilgili bilgilendirmede bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, "Özsermaye ile orantılı olarak trafik poliçesi üretimine bazı sınırlandırmalar getirildiğini belirtti. Yaşar, "Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu konuda gereken çalışmaları yaptık. Güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemine vurgu yaptık. Trafik poliçesi konusun da arz sıkıntısı yaşandığı dönemde sistemlerimizi açıp talebi karşılamaya çalıştık. Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk. Sigortacılıkta bizim gideceğimiz çok yol var. Dolayısıyla bu yeni yapı, yeni kurul ülkemize hayırlı olsun. Ahmet Genç Bey ile dün bir görüşme yaptım. Kendisi bu sektörün hafızası ve önemli bir yöneticisi, bu süreçte Ahmet Bey'den ve ekibinden destek alınması çok önemli" dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: 'Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası...

Kaynak: İHA

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