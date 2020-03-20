Quick Sigorta'dan "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganıyla yeni uygulama Quick Sigorta, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı.

Quick Sigorta, tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de uygulanan "sosyal izolasyon" çabalarının sigorta hizmetlerini aksatmaması için "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile yeni yazılım ve uygulamasını devreye aldı.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, yeni yazılım ve uygulamasını "Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz" sloganı ile kullanıma sundu.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, teknoloji yatırımlarının ve söylemlerinin aslında bu tür zor zamanlarda test edildiğini belirterek, gerçek anlamda teknolojik bir şirket olmanın ön koşulunun çözüm üreten, süreçleri aksatmayan ve sigortalılarla acentelerin ihtiyaçlarına çözüm sunan yaklaşımlar olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgını sebebiyle devreye alınan yazılım ve uygulamaların projenin ilk aşaması olduğunu belirten Yaşar, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız sistemi koronavirüs salgını sebebiyle hemen devreye aldık. Sistem son derece sağlıklı ve entegre şekilde çalışıyor. İki temel konumuz vardı. İlki sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin aksamaması ve yeni sigortalıların ihtiyaç duyduğu poliçelere ulaşabilmesi. İkincisi ise acentelerimizin iş süreçlerinin aksamaması ve kazançlarının azalmaması.

'Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz' sloganı ile devreye aldığımız uygulamamız çerçevesinde sigortalılarımız online olarak acentelerine ulaşabiliyor. Potansiyel sigortalılarımız ise yine online olarak kendisine en yakın acente bilgisine, acentenin videosuna, iletişim bilgilerine ulaşabiliyor. İsterlerse doğrudan acentemiz ile bağlantıya geçerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, isterlerse online poliçelerini alabiliyorlar. Online satın aldıklarında ise bu poliçeler sigortalının en yakınında olan acentemizin partajı üzerinden işlem görüyor. Kısacası hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış oluyoruz."

"Bu ülkenin tüm insanlarının sağlığı bizim için çok önemli"

Yaşar, söz konusu sistemin "cepten netten acenteden" mottosuyla tanımlanan Quick Sigorta'nın gerçek çoklu kanal deneyimini daha ileri aşamaya taşıyarak, "hem cepten hem netten ama acenteden" dijital deneyimine dönüştürdüğünü kaydetti.

Ahmet Yaşar, projenin devamında daha gelişmiş sistemler ile acentelerin online satışa tam olarak entegre olmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Söz verdiğimiz gibi teknolojik altyapımızı hem sigortalıların hem de acentelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ülkenin tüm insanlarının sağlığı bizim için çok önemli. Bir sigorta şirketi olarak hizmet verdiğimiz, hizmet aldığımız tüm taraflara güven vermek önceliklerimiz arasında." diye devam etti.

Tek tuş ile ambulans

Quick Sigorta Dijital Kanallar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise sistemin son derece sağlıklı şekilde çalıştığını belirterek, acentelerin kendilerinin tanıtımını yapmak için sisteme videolarını yükleyebildiğini kaydetti.

Güzey, şöyle devam etti:

"Söz konusu sistemi mobil uygulamamız üzerinden de kullanmak mümkün. Bu arada tüm sigortalılarımız ihtiyaç duyduklarında tek bir tuş ile lokasyonlarına ambulans çağırabiliyor, sağlık konusunda telefon ile danışmanlık alabiliyor. Bu hizmet için uygulamamızı cep telefonunuza yükleyip, kayıt olmanız yeterli. Acil Sağlığın en iyi markası Medline ile tüm Türkiye'de bu hizmetleri tüm sigortalılarımıza sunuyoruz."

Kaynak: AA