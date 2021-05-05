Quick Sigorta'dan "Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası"

Quick Sigorta, iş dünyasına yönelik sunduğu ürünlere "Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası"nı da ekledi.

Quick Sigorta, iş dünyasına yönelik sunduğu ürünlere "Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası"nı da ekledi.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminin getirdiği zorlukların yanında son yıllarda yaşanan ve giderek artan birçok risk, esnafın kaygılarını artırdı. Bu kaygıya kayıtsız kalmayan Quick Sigorta, "Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası" ile iş yerlerini güvence altına alıyor.

Sadece 3 dakikada satın alınabilen yeni ürün, neredeyse tüm rizikoları güvence altına alıyor, son derece basit, yalın, kolay anlaşılır ve sigorta işinin karmaşasından uzak olma özelliği taşıyor.

Quick Sigorta acentelerinin yanı sıra yüzde 100 çevrim içi satılabilen bir iş yeri sigortası olma özelliği taşıyan ürün, yıllık 300 liradan başlayan fiyatlarla tüccara ve KOBİ'lere sunuluyor.

"Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası" ile iş yerleri, oldukça uygun bir fiyata eksiksiz bir teminat şemsiyesi altına alınabilecek.

"3,5 milyon KOBİ'nin yarısı sigortasız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Türk Ticaret Kanunu'nun tacir olmanın hükümlerini aktaran 18. maddesinin, "Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini" emrettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faaliyetleri sırasında öngörülebilir risklerini, ödenebilir primlerle güvence altına alarak işletmesini, istihdamı, vergi gelirlerini ve ekonomiyi sürdürebilir kılmak basiretli bir tacirin önde gelen yasal görevidir. Tüccarların bu yaşadığımız zor günlerde yanında olmak için bu yasal zorunluluğu da baz alarak Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası ürününü diğer iş yeri sigorta ürünlerine göre daha uygun fiyatlı ve bürokrasiden uzak olarak geliştirdik."

Yaşar, Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin neredeyse yüzde 90'ını oluşturan 3,5 milyon KOBİ'nin yarıya yakınının henüz sigortasız olduğunu aktararak, "Bunun temelinde, KOBİ'lerin maliyet ya da türlü nedenlerle bugüne kadar sigorta ile tanışmaması ve biz sigortacıların yeterince onlara gidip bu ürünleri anlatmaması yatıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan