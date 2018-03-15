Quick Sigorta Ceo'su Levent Uluçeçen: "1 Milyonuncu Poliçemizi Kestik"

Dumlupınar Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kütahya'ya gelen ve firma tanıtımlarını yapan Quick Sigorta yetkilileri, Kütahya'daki acenteleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan firmanın CEO'su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta'nın tamamen yerli bir firma olduğunu, 2017 yılının Nisan ayında kurulmasına rağmen kısa zamanda başarı elde ettiklerini belirtti.

Kütahya'ya, sosyal sorumluluk projesi olan Sigortacılık Bölümü öğrencilerine sistemlerini açmak üzere Dumlupınar Üniversitesi'nin davetlisi olarak geldiklerini dile getiren Uluçeçen, "Geçtiğimiz ay itibariyle 1 milyonuncu poliçemizi kestik. Yaptığımız bu işin dışında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üniversitelerimize sistemimizi açmak üzere il il geziyoruz. Şu ana kadar Cumhuriyet, Atatürk, Başkent, Ankara üniversitelerinde sistemimizi öğrencilere açtık. Bu, sigortacılık bölümünde okuyan tüm öğrenciler kendi sistemimize girerek test ortamında artık poliçe kesebilecek durumdalar. Bu poliçeler eğitim amaçlı olarak kesiliyor. Bugün de Dumlupınar Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kütahya'dayız. Üniversiteye sistemimizi açacağız. Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'ndeki öğrenciler artık sistemimizden test amaçlı poliçe kesebilecekler" dedi.

"Kütahya'da 12 acentemiz var"

Yaklaşık 1 yıllık faaliyet süreçlerinde geçen ay 1 milyonuncu poliçelerini kestiklerini ve yine süreç içerisinde 6 bin 300 acente başvurusu aldıklarını dile getiren şirketin Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Bu başvurulardan bin 200 tanesine acenteliğimizi verdik. Kütahya'da da 12 acentemiz bulunmakta. Alternatif Bank da aynı zamanda bizim acenteliğimizi yapıyor. Bunun dışında da 50 tane broker Quick Sigorta'nın poliçelerine aracılık ediyor. Quick Sigorta hayat dışı branşlarda ruhsatların tamamına sahip olan belki de tek sigorta şirketi. Tüm branşlarda faaliyet gösteriyor. Yavaş yavaş yeni ürünlerini devreye sokuyor. Bilindiği gibi trafik ve kasko sigortalarıyla başladı. Daha sonra iş yeri sigortaları, geçen ay Kayseri'de güneş enerji ürünlerine yönelik sigorta hizmetini piyasaya sundu. Önümüzdeki aylardan itibaren de özellikle kefalet sigortaları konusunda ürünlerini piyasaya sunacak. Yerli bir sigorta şirketi olarak ülkemizin bireylerine, iş adamlarına, sanayicilerine ve esnaflarına iyi ürünler yapacak" diye konuştu.

"Quick Sigorta, trafik sigortalarına yüzde 2 indirim yapıyor"

Esnaflar için bir kampanyalarının olduğunu da aktaran Yaşar, "Esnaflarımız için bir kampanyamız var. Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonuna üye TESK Kart sahiplerine şu anda Quick Sigorta da trafik sigortalarına yüzde 2 indirim yapıyor. Acil sağlık ambulans ve hekim danışma hizmetini ücretsiz olarak esnaflarımızın hizmetine sunuyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kizilbay ise şirket olarak hizmetlerini anlatmak ve acentelerle bir araya gelmek için Kütahya'ya geldikleri için oldukça memnun olduklarını kaydederek, şirketin sunduğu bazı hizmetlerden söz etti.

Quick Sigorta'nın yetkilileri, daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldılar. - KÜTAHYA